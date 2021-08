DGAP-Ad-hoc: Allianz SE / Schlagwort(e): Rechtssache

Allianz SE: Neubewertung der Risiken im Zusammenhang mit den Structured Alpha Fonds



01.08.2021 / 17:27 CET/CEST

Im Anschluss an die vor U.S.-Gerichten anhängigen Klageverfahren gegen Allianz Global Investors U.S. LLC und weitere Unternehmen der Allianz Gruppe im Zusammenhang mit den Structured Alpha Fonds sowie der in 2020 eingeleiteten Untersuchung der U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC"), hat auch das U.S.-Justizministerium (U.S. Department of Justice - "DOJ") eine Untersuchung im Zusammenhang mit den Structured Alpha Fonds eingeleitet und der Allianz Global Investors U.S. LLC ein Ersuchen zur freiwilligen Überlassung von Unterlagen und Informationen übermittelt. Die Allianz kooperiert vollumfänglich mit der SEC und dem DOJ bei deren Ermittlungen und hat umgehend eine eigene Überprüfung der Angelegenheit eingeleitet.