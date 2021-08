NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Kanzlerkandidaten-Trio:

"Und heute, knapp zwei Monate vor dem Wahltag? Da können viele Bürgerinnen und Bürger mit dem in Frage kommenden Trio so gar nichts anfangen. Wer mit Freunden und Arbeitskollegen spricht, der bekommt häufig zu hören: "Wen soll ich denn bitteschön wählen? Mich überzeugt niemand von den Dreien." Tatsächlich ist es so schwierig wie selten zuvor, sich für eine der Persönlichkeiten zu begeistern. Jede(r) liefert Argumente, an ihm oder ihr erhebliche Zweifel zu hegen."/al/DP/he