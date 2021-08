MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Umfragetief der Kandidaten:

"Unions-Kandidat Laschet: 13 Prozent, exakt so wenig wie Grünen-Bewerberin Baerbock. Was zunächst wohl nicht einmal der einst abgeschlagene SPD-Mann Scholz zu träumen gewagt hat, ist aktueller Stand: Laut Umfragen rangiert er in der Beliebtheitsskala mit 22 Prozent mit weitem Abstand auf Platz eins! Doch zählen wir zusammen: 13 plus 13 plus 22 macht 48 ... Damit will eine Mehrheit der Deutschen keine(n) dieser offiziellen Kanzlerkandidaten als Nachfolger der scheidenden Angela Merkel. Für die drei Parteien, die bis auf Thüringen die Chefs in allen Bundesländern stellen, ist das ein miserables Zwischenergebnis. Kein Wunder, dass CSU-Chef Markus Söder grollt: Er, der nur widerwillig Laschet als Unions-Kandidat akzeptiert hat, mahnt diesen öffentlich zur Offensive - was für eine Backpfeife aus München! Wäre Söder Fußballer, würde er jetzt den Günter Netzer machen: Der hatte sich in einem spitz auf Knopf stehenden Pokalfinale selbst eingewechselt - und gewonnen."/al/DP/he