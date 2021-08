TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: bet-at-home.com, Halbjahreszahlen

ITA: Ferrari, Q2-Zahlen

NLD: NXP Semiconductors, Q2-Zahlen

USA: Mosaic, Q2-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

02:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe 07/21 (endgültig) 03:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 07/21

08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 06/21

08:00 RUS: Markit Russland PMI Verarbeitendes Gewerbe 07/21 08:30 CHE: Verbraucherpreise 07/21

09:00 NLD: NEVI PMI Verarbeitendes Gewerbe 07/21

09:00 CHE: KOF Beschäftigungsindikator Q3/21

09:15 ESP: PMI Verarbeitendes Gewerbe 07/21

09:30 CZE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 07/21

09:45 ITA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 07/21

09:50 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 07/21 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 07/21 (2. Veröffentlichung) 10:00 GRC: PMI Verarbeitendes Gewerbe 07/21

10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 07/21

10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 07/21 (2. Veröffentlichung) 15:45 USA: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe 07/21 (endgültig) 16:00 USA: Bauinvestitionen 06/21

16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 07/21



SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Online-Pk Allianz zur Safety & Shipping-Studie der Schifffahrtsbranche 2021

11:00 DEU: Pk des Regierenden Bürgermeisters Michael Müller zur Metropolen-Konferenz "Berlin questions 2021 - Metropolis: The New Now"

-------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 03. AUGUST 2021



TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 GBR: Standard Chartered, Halbjahreszahlen

06:45 DEU: Teamviewer AG, Q2-Zahlen (detailliert) (Call 10.30 h) 07:00 DEU: Fraport, Q2-Zahlen

07:00 FRA: Societe Generale, Q2-Zahlen

07:00 NLD: DSM, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: BMW, Halbjahreszahlen (Pressecall 10.00 h)

07:30 DEU: Infineon, Q3-Zahlen (Call 11.00 h)

07:30 DEU: Pfeiffer Vacuum, Halbjahreszahlen (detailliert) 07:45 DEU: Krones, Q2-Zahlen (detailliert)

08:00 GBR: Direct Line Insurance Group, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Travis Perkins, Halbjahreszahlen