Interview Kainantu Resources: „Wir haben den Schlüssel zu Wachstum im asiatisch-pazifischen Raum“

Der junge kanadische Projektentwickler Kainantu Resources schickt sich an, in Papua-Neuguinea mehrere Rohstoff-Projekte mit einem Schwerpunkt auf Gold und Kupfer voranzubringen. Dabei setzt das Unternehmen auf eine zielgerichtete ESG-Strategie und die Zusammenarbeit mit örtlichen Gemeinden. Das Team um CEO Matt Salthouse ist sich sicher, dass ein großer Erfahrungsschatz mit Rohstoff-Projekten in der Asien-Pazifik-Region, gepaart mit überzeugenden geologischen Rahmenbedingungen, für Anleger attraktive Chancen bietet.Lesen sie den Artikel hier weiter