---------------------------------------------------------------------------

flatexDEGIRO setzt rasantes Wachstum mit über 500.000 Neukunden in sechs Monaten fort



- Netto-Kundenzuwachs von über 500.000 in H1 2021 (~ 3.000 pro Kalendertag) und hohe Kundenbindungsrate von >98,5% führt zu Anstieg der Gesamtkunden auf 1,75 Millionen per Juni 2021 (+74% gegenüber Juni 2020 pro-forma und +41% gegenüber Dez 2020)



- Das betreute Kundenvermögen stieg auf über 40 Milliarden Euro (+198% gegenüber H1 2020) und bestätigt die Qualität des Kundenwachstums

- Hohe und robuste Handelsaktivität von Privatanlegern resultiert in 53 Millionen ausgeführten Transaktionen in H1 2021 (+41% gegenüber H1 2020 pro-forma) mit einer Systemverfügbarkeit von > 99,9%



- Der kommerzielle Erfolg schlägt sich in absoluten (vorläufigen) Rekordzahlen nieder: Umsatz von 226 Mio. EUR (+127% vs. H1 2020), adjusted EBITDA-Marge von 47,6% (+2,2%-Punkte vs. H1 2020) und adjusted EPS von 2,40 EUR (+79% vs. H1 2020)



- (Vorläufiger) Operativer Cashflow hat sich nach sechs Monaten auf 83,4 Mio. EUR mehr als verdoppelt (+119% vs. H1 2020), trotz höherer Marketingausgaben von 17,9 Mio. EUR (vs. 8,4 Mio. EUR in H1 2020).

- Einführung zusätzlicher Produkt-, Service- und Bildungsinitiativen in H2 2021 in den kontinentaleuropäischen Kern- und Wachstumsmärkten mit einer Zielgruppe von mehr als 250 Millionen Privatkunden



- Management ist überzeugt, die Gesamtjahresprognose 2021 von 2,0-2,2 Mio. Kunden und 90-110 Mio. Transaktionen zu erreichen



Frankfurt am Main - Die heute veröffentlichten vorläufigen Zahlen für das erste Halbjahr 2021 untermauern den Anspruch von flatexDEGIRO als Europas führender und am schnellsten wachsender Retail-Online-Broker. flatexDEGIRO (WKN: FTG111, ISIN: DE000FTG1111, Ticker: FTK.GR) gewinnt mehr als 500.000 Neukunden und übertrifft damit bereits nach sechs Monaten den Wachstumsrekord des Gesamtjahres 2020. Mit zusätzlichen Wachstumsinitiativen in den "unterentwickelten G7-Märkten", die in der zweiten Jahreshälfte 2021 anlaufen, strebt flatexDEGIRO signifikante Marktanteilsgewinne in allen kontinentaleuropäischen Märkten an.