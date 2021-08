Castellum Launches SEK26.9b Cash & Share Offer for Kungsleden Autor: PLX AI | 02.08.2021, 07:36 | 23 | 0 | 0 02.08.2021, 07:36 | (PLX AI) – Castellum announces a recommended public cash & share offer to the shareholders of Kungsleden to acquire all shares in KungsledenCastellum Offer values Kungsleden share at SEK 124.90The offer's total value is approximately SEK 26,860 … (PLX AI) – Castellum announces a recommended public cash & share offer to the shareholders of Kungsleden to acquire all shares in KungsledenCastellum Offer values Kungsleden share at SEK 124.90The offer's total value is approximately SEK 26,860 … (PLX AI) – Castellum announces a recommended public cash & share offer to the shareholders of Kungsleden to acquire all shares in Kungsleden

Castellum Offer values Kungsleden share at SEK 124.90

The offer's total value is approximately SEK 26,860 million



Castellum Aktie





