Facevalue führt europaweite Online-Factoring-Lösung für KMU ein

Die meisten Factoring-Lösungen für KMU setzen voraus, dass das Unternehmen alle seine ausstehenden Forderungen für einen bestimmten Zeitraum, in der Regel zwei Jahre, an den Finanzierer verkauft, was hohe Fixkosten mit sich bringt.

„Die Bankenlandschaft hat sich in den letzten zehn Jahren so stark verändert, dass es für die meisten Unternehmen zu einer echten Herausforderung geworden ist, ihre Geschäftspläne den Kreditgebern zu präsentieren. Oft gibt es niemanden, der den Antrag entgegennimmt, geschweige denn die Dynamik in ihrem Unternehmen versteht, und wenn der Antrag geprüft wird, ist er bereits veraltet. Facevalue hat eine sichere Online-Plattform entwickelt, die Rechnungsdaten extrahiert, das Mapping und die Konvertierung von Datenformaten übernimmt und alle ausstehenden Forderungen unserer Kunden in einem Hauptbuch auflistet, aus dem sie Regeln konfigurieren oder manuell auswählen können, welche Forderungen sie sofort und ohne Regressansprüche verkaufen möchten." - Neels Bornman, Hauptgeschäftsführer von Facevalue.

Facevalue spielt eine zentrale Rolle als vertrauenswürdige Marktplattform zwischen Unternehmen und Investoren. Das Unternehmen hat die erforderlichen Fähigkeiten entwickelt, um mit Hilfe fortschrittlicher Technologie eine der weltweit größten Möglichkeiten der Unternehmensfinanzierung zu nutzen. Die Finanzierung von Forderungen ist ein wichtiges Instrument für die Erholung der Märkte. Es wird erwartet, dass der weltweite Transaktionswert das Niveau vor der Pandemie übersteigt und seinen kometenhaften Aufstieg fortsetzen wird, obwohl er nur etwa 10 % der Annahme ausmacht.

Bornman: "Die stockende wirtschaftliche Erholung, während sich die Märkte öffnen und die Regierungen versuchen, die Auswirkungen weiterer COVID-19-Infektionen in den Griff zu bekommen, macht es für die Unternehmen unglaublich schwer, Lagerbestände und Liquidität vorherzusagen. Wir glauben, dass die oberste Priorität der Unternehmen weiterhin der Schutz ihrer verfügbaren liquiden Mittel sein wird. Die Einführung einer flexiblen Finanzierungslösung als Teil eines Sanierungs- und Wachstumsplans sollte in diesen unsicheren Zeiten Teil der Strategie eines jeden Unternehmens sein.