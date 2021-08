DGAP-Media / 02.08.2021 / 08:00

Stuttgart/München, 2. August 2021 Der unabhängige Financial Advisory-Spezialist FAS, der Advisory Arm der global agierenden WTS Gruppe, und das Münchener Startup Financial Software Architects (FISA), bekannt durch seine innovative Software-Lösung Envoria, beschließen ihre Partnerschaft. Damit verbinden beide Unternehmen das Beste aus zwei Welten: Sie schaffen einen ganzheitlichen Lösungsansatz im Bereich der Nachhaltigkeitsberichterstattung und der damit zusammenhängenden Umsetzung der EU Taxonomie. "Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Envoria! Hierdurch können wir unseren Mandanten eine einzigartige Kombination aus fachlicher Kompetenz, prozessualem Know-how und digitalem Reporting anbieten. Die aktuellen Probleme bei unseren Mandanten, wie beispielsweise die Datenerhebung, die Einbindung in die bestehenden Reporting-Prozesse und nicht zuletzt die Klassifizierung können wir mit dieser Partnerschaft adressieren.", sagt Nikolaus Färber, Mitglied des Vorstands und Partner bei FAS. "Unsere Mandanten sind mitten drin oder starten ihre Transformation in Sinne einer Environmental Social Governance. Mit dieser Partnerschaft können wir unsere Mandanten auf dem Weg zielgerichtet und umsetzungsorientiert begleiten. Zugleich stärkt dies unsere Position als unabhängiger Lösungsanbieter für die Nachhaltigkeitsberichterstattung, insbesondere im Hinblick auf die prozessuale und fachliche Umsetzung der EU Taxonomie stärken." End-to-end-Lösungen durch gebündeltes, technisches und fachliches ESG Know-how Die FAS entwickelt maßgeschneiderte Lösungen, mit denen die Kunden die Transformation zu einer effizienten ESG Berichterstattung erreichen. Die Software Envoria von FISA steht für anwenderfreundliche und zukunftsorientierte technische Lösungen im Nachhaltigkeitsbereich. "Die Software-Lösung Envoria bietet den Unternehmen im Rahmen einer effizienten ESG Berichterstattung die Möglichkeit, alle relevanten Anforderungen abzudecken. Angefangen bei der Ermittlung des CO2-Fußabdrucks, über die Erfüllung der EU Taxonomie, bis hin zur Anwendung internationaler Rahmenwerke (GRI, EMAS, DNK) um so die Nachhaltigkeitsberichterstattung des Unternehmens gesamtheitlich zu gestalten", so Sven Schubert, CEO und Mitbegründer von Envoria.