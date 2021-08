Progress-Werk Oberkirch AG: PWO mit erfreulicher Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2021

Oberkirch, 2. August 2021 - PWO legt heute den Halbjahresfinanzbericht für das Geschäftsjahr 2021 vor und meldet eine erfreuliche Geschäftsentwicklung. Basis des Erfolgs bilden eine starke Entwicklung unserer internationalen Standorte sowie die zunehmend positiven Auswirkungen der am Produktionsstandort Oberkirch bisher umgesetzten Anpassungsmaßnahmen.

Carlo Lazzarini, CEO, führt hierzu aus: "Wir halten Kurs in einem Marktumfeld, das zuletzt mit Versorgungsengpässen bei kritischen Vorprodukten noch anspruchsvoller geworden ist. Auch im ersten Halbjahr 2021 waren wir jederzeit lieferfähig. Zugleich stellen wir den Konzern so auf, dass er seine Stärken in einem anspruchsvollen globalen Markt bestmöglich ausspielen kann. Auf diesem Weg sind wir inzwischen ein gutes Stück vorangekommen."

Der PWO-Konzern erreichte im ersten Halbjahr 2021 die folgenden Kennzahlen:

Umsatzerlöse: 213,7 Mio. EUR (i. Vj. 157,1 Mio. EUR)

EBIT vor Währungseffekten: 13,3 Mio. EUR (i. Vj. 0 Mio. EUR)

EBIT inklusive Währungseffekten: 13,2 Mio. EUR (i. Vj. -1,2 Mio. EUR)

Periodenergebnis: 8,8 Mio. EUR (i. Vj. -3,8 Mio. EUR)

Ergebnis je Aktie: 2,82 EUR (i. Vj. -1,21 EUR)

Lifetime-Volumen Neugeschäft: 265 Mio. EUR (i. Vj. 160 Mio. EUR)

Vorjahreszahlen sind aufgrund geänderter Bilanzierung angepasst.

Besonders zufrieden sind wir mit dem anhaltend hohen Neugeschäft in Höhe von rund 265 Mio. EUR Lifetime-Volumen, das unsere erstklassige Marktpositionierung in den drei Mobilitäts-Trendbereichen Elektrifizierung, Sicherheit und Komfort unterstreicht. Die neuen Aufträge betreffen alle unsere Standorte. Insbesondere übertraf am mexikanischen Standort das Volumen des Neugeschäfts im ersten Halbjahr die jeweiligen gesamten Umsatzerlöse in 2020 und auch in 2019 deutlich.