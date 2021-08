AMICOGEN Inc. und Lysando AG bauen Partnerschaft zu gegenseitigem Beteiligungsmodell aus

Die im südkoreanischen Aktienindex KOSDAQ gelistete AMICOGEN Inc. wird neuer Aktionär der Lysando AG. Die Transaktion beinhaltet sowohl einen direkten Anteilserwerb, eine Barzahlung an die Lysando, als auch eine Beteiligung der Lysando an der AMICOGEN.

AMICOGEN wird künftig mit 8% an der Lysando beteiligt sein, umgekehrt hält die Lysando 2,69% an der AMICOGEN. Die Transaktion wurde auf der Basis einer Bewertung von 300 Millionen Euro für die Lysando verhandelt. Die weiteren Anteile an der Lysando halten weiterhin der Mehrheitsaktionär und Verwaltungsratsvorsitzende Markus Graf Matuschka von Greiffenclau, die Holding des thailändischen Industriekonglomerats SCG, sowie die Mitarbeiter der Lysando.

Beide Firmen arbeiten bereits seit längerem erfolgreich zusammen. Ausgangspunkt war die von Lysando entwickelte und weltweit patentierte Artilysin-Technologie, die sich nachhaltig wirksam im Kampf gegen resistente Keime profiliert hat, und damit als herausragende Alternative zu Antibiotika-Produkten und anderen antimikrobiellen Technologien positioniert hat.