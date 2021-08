Deutsche Rohstoff AG: Almonty handelt ab heute an der australischen Börse ASX und sichert sich zusätzliche Finanzierung

Mannheim. Almonty Industries (WKN A1JSSD | ISIN CA0203981034) hat ein zusätzliches Listing an der australischen Börse ASX aufgenommen. Die Aktie wird dort vom heutigen Montag an gehandelt. Im Zusammenhang mit dem Listing konnte Almonty eine Kapitalerhöhung in Höhe von 15,25 Mio. AUD (rund 9,4 Mio. EUR) erfolgreich abschließen. Die Deutsche Rohstoff AG ist mit einem Anteil von rund 12,2 Prozent der drittgrößte Aktionär der Gesellschaft. Almonty ist einer der wenigen verbliebenen nicht-chinesischen Produzenten des wichtigen Spezialmetalls Wolfram.

Thomas Gutschlag, CEO der Deutsche Rohstoff AG, kommentierte: "Das Listing in Australien öffnet einen großen Pool rohstoffaffiner Investoren für Almonty. Gleichzeitig verlagert es den Schwerpunkt der Aktivitäten weiter in den asiatisch-pazifischen Raum. Wir erwarten uns ein zunehmendes Interesse an der Gesellschaft und eine höhere Liquidität in der Aktie."

Mit der Kapitalerhöhung hat Almonty nunmehr alle Voraussetzungen erfüllt, um ein Darlehen der KfW-IPEX Bank aus Frankfurt über 75 Mio. USD abrufen zu können. Das Darlehen dient der Entwicklung der Sangdong-Mine in Südkorea, die ab Ende 2022 Wolframkonzentrate liefern und einen Marktanteil von 7 bis 10% am globalen Wolframmarkt erreichen soll. Mit dem Abnehmer, der Plansee-Gruppe aus Österreich, wurde ein Abnahmevertrag über 15 Jahre abgeschlossen, der Almonty eine feste Preisuntergrenze sichert und damit über die Laufzeit einen Umsatz von ca. 750 Mio. CAD (rund 500 Mio. EUR).

Die Entwicklung der Mine in Südkorea ist bereits seit einiger Zeit im Gange. Dazu gehören der Abriss der alten Grubengebäude einschließlich der alten Ammonium-Paratungsten-Anlage (APT), der Beginn der Bodenreinigung und -nivellierung, der Beginn der Straßenumleitung, die Fertigstellung der Erz- und Abfallportale, der Beginn der Erschließung des Untertagebaus und der Abschluss der Bauarbeiten für die Verwaltungsgebäude. Außerdem wurde ein komplettes Prüflabor eingerichtet und in Betrieb genommen, mit den Tiefbauplanungsarbeiten für die übertägigen Gebäude begonnen, die Ausrüstungsgegenstände für die Aufbereitung mit langer Vorlaufzeit bestellt und bezahlt und eine Reihe von Gemeindeprogrammen in Übereinstimmung mit dem ESG-Programm eingeführt. All diese Arbeiten wurden noch vor dem Abschluss der Finanzierung durchgeführt, um eine pünktliche Inbetriebnahme zu gewährleisten.