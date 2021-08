Aktienmärkte auf Rekordkurs, hohe Volatilität, schlagzeilenträchtige Entwicklungen bei Einzelwerten und dazu Negativzinsen auf Guthaben – eine perfekte Vorlage für Brokerage-Firmen. Und genau so sehen deren Zahlen aus: Rekorde über Rekorde – beim Umsatz, beim Gewinn und bei der Börsenkapitalisierung.

Und so ist eine ganze Branche im Höhenrausch. In diesen Boomzeiten lieferte flatexDEGIRO ein mehr als gutes Quartalsergebnis für die ersten drei Monate, dass selbst in solchen rekordträchtigen Zeiten überraschen konnte. Und dann die logische Konsequenz: Die Zielkundenzahl gegenüber der schon optimistischen Vision 2025 wurde nochmals mehr als verdoppelt. Bis zu 8 Mio. Kunden und 350 Mio. Transaktionen sollen es werden. Grössenwahn? Eigentlich nicht – passt in die Branche, die keine Wachstumsgrenzen mehr zu kennen scheint.

Und heute dann das erste Halbjahr – Bremsspuren des Wachstums erkennbar. Weniger als im Q1!

In der offiziellen Unternehmensmeldung finden sich zu Recht Superlative: Mit 500.000 Neukunden im ersten Halbjahr erreicht man einen Anstieg der Gesamtkundenzahl auf 1,75 Millionen per Juni 2021 (+74% gegenüber Juni 2020 pro-forma und +41% gegenüber Dez 2020). Stark. 40 Mrd EUR betreutes Depotvolumen bedeuten 198 % mehr als im Juni 2020 und 53 Mio Transaktionen im ersten Halbjahr sind 41% mehr als im ersten Halbjahr 2020. So weit so gut. Aber auf den zweiten Blick zeigt sich:

Deutlich wird die gebremste Entwicklung im Vergleich mit dem Q1: Von den 500.000 Neukunden kamen 360.000 im Q1 – bleiben rund 140.000 im zweiten Quartal „übrig“. Oder wie es flatexDEGIRO grob geglättet vorrechnet: „Netto-Kundenzuwachs von über 500.000 in H1 2021 (~ 3.000 pro Kalendertag)“. Hier hilft eine Durchschnittsbildung zu beeindruckenden Zahlen. Was aber wenn die 1.550 Neukunden pro Tag „die neue Wahrheit“ sind, sind dann die noch „übrigbleibenden 250 bis 450 Tausend Neukunden“ für 2021 noch zu schaffen? Wohl eher am unteren Ende der Prognose.