Kupfer-Longs steigen deutlich, Gold-Longs gehen zurück - CoT-Report

Washington 02.08.2021 - Die Finanzinvestoren in den USA haben ihre Netto-Longs auf US-Rohstoffe zuletzt wieder ausgeweitet. Vor allem die Netto-Longs auf Kupfer und Mais stiegen deutlich. Die Netto-Longs auf Gold gingen leicht zurück.



Wie die Commodity Futures Trading Commission am Freitag mitteilte, haben die spekulativen Finanzinvestoren ihre Netto-Longpositionen auf zwölf in den USA gehandelte Rohstoffe, in der Woche bis zum 27. Juli, um 6,2 Prozent auf 1.268.680 Kontrakte ausgeweitet. Die Netto-Longpositionen auf Kupfer stiegen deutlich, bei Mais war ebenfalls ein deutliches zu verzeichnen.





Die Netto-Longpositionen auf Gold sind zuletzt um 2,8 Prozent auf 105.811 Kontrakte reduziert worden. Dabei hat der Goldpreis sich zuletzt wieder über die Marke von 1.800 USD erholen können, gestützt von den Aussagen der US-Notenbank, die auch weiterhin an ihrer ultralockeren Geldpolitik festhalten will. Fed-Chef Jerome Powell hat zuletzt deutlich gemacht, dass es für die US-Wirtschaft noch ein weiter Weg sei, bis es zu einem Richtungswechsel in der Geldpolitik kommen werde. Derweil liegt die Inflation in den USA weiterhin auf einem sehr hohen Niveau, ein Analyst von RJO Futures sagte allerdings, dass die Kern-Inflation leicht unter den Erwartungen gelegen habe. Dies und der festere US-Dollar habe den Goldpreis Ende der vergangenen Wochen belastet, auf Wochensicht zeigte sich aber dennoch ein leichtes Plus.Die Netto-Longs auf Silber gingen um 19,3 Prozent auf 21.189 Kontrakte zurück, die Netto-Longs auf Platin wurden um 86,3 Prozent auf 217 Kontrakte reduziert und bei Palladium war ein Rückgang der Netto-Longs um 0,9 Prozent auf 2.518 Kontrakte zu verzeichnen.Die Ölpreise konnten sich zuletzt wieder nach oben arbeiten. Die Kursverluste der Vorwoche wurden wieder zurückgeholt, da die Marktteilnehmer auch weiterhin ein kräftiges Plus der Nachfrage erwarten, während gleichzeitig die Ölförderung noch nicht wieder vollständig hochgefahren wurde. Dies hat auch dazu beigetragen, dass die Ölpreise im Juli den vierten Monat in Folge kletterten. Dabei hilft auch, dass die Marktteilnehmer trotz der hohen Infektionszahlen in der Pandemie kaum noch scharfe Lockdowns erwarten. Grund dafür sind die Impffortschritte. Auch die geänderte Haltung der Politik zu solchen Maßnahmen dürfte dazu beigetragen haben. Der stellvertretende russische Premierminister Novak bestätigte diese Einschätzung und berichtete zuletzt, dass die Rohölnachfrage weltweit steige. Ab August wird die Ölförderung der OPEC+ Staaten monatlich um 400.000 Barrel/Tag gesteigert. Bis zum Jahresende sollen so 2,0 Mio. Barrel/Tag mehr gefördert werden als heute.Die Netto-Longs auf US-Rohöl wurden um 1,4 Prozent auf 321.235 Kontrakte ausgeweitet.Ein kräftiges Plus der Netto-Longpositionen war zuletzt bei Kupfer zu verzeichnen. Hier ging es um 58,0 Prozent auf 46.137 Kontrakte nach oben. Während Reuters zuletzt mitteilte, dass die Investoren davon ausgehen, dass sich der Kupferpreis in der zweiten Jahreshälfte unter der Marke von 9.000 USD bewegt, sehen Finanzinvestoren zunächst weiter steigende Preise. In der wichtigen chilenischen Kupfermine Escondida hat die Gewerkschaft am Samstag mitgeteilt, den letzten Tarifvorschlag des Unternehmens abgelehnt zu haben. Betreiber BHP hat sich nun an die Regierung gewandt, damit diese vermitteln kann, um einen Streik zu verhindern. Escondida ist eine der wichtigsten Minen in Chile.Die Longpositionen auf Weizen wurden zuletzt wieder ausgeweitet, die Finanzinvestoren sind mit 3.067 Kontrakten wieder netto-long. Die hohen Temperaturen und die Trockenheit in den US-Anbaugebieten sorgen für einen schlechten Erntezustand. Die Netto-Longpositionen auf Mais wurden um sieben Prozent auf 239.009 Kontrakte ausgeweitet. Die Netto-Longs auf Sojabohnen wurden um 1,9 Prozent auf 94.051 Kontrakte reduziert.Quelle: shareribs.com / CFTC