Der Euro eröffnet heute gegenüber dem USD bei 1,1871 (06:02 Uhr), nachdem der Tiefstkurs der letzten 24 Handelsstunden bei 1,1852 im US-Geschäft markiert wurde. Der USD stellt sich gegenüber dem JPY auf 109.67.

In der Folge notiert EUR-JPY bei 130.20. EUR-CHF oszilliert bei 1,0752.

In Fernost wird uns zu Wochenbeginn eine freundliche Eröffnung der Aktienmärkte präsentiert. Das gilt für Japan, es gilt für China und auch Vietnam. Die Quartalsberichte der Unternehmen liefern weiter gute Unterfütterung für etwas größere Risikobereitschaft an den Aktienmärkten. Schwergewichte wie Holcim, Linde oder Caterpillar konnten unter anderem unerwartet positive Akzente setzen. Strukturell positive Nachrichten erreichten uns aus der Eurozone. Die europäische Bankenaufsicht EBA bescheinigte Europas Banken Solidität. In einem Krisenfall würde die Kernkapitalquote um rund 5% auf circa 10% sinken. So weit, so gut!

Am Devisenmarkt steht der USD unter mildem Druck. Am Freitag konnte der Euro sich bis auf 1.1909 in die Widerstandszone von 1.1900 – 1.1930 befestigen, um dann den Anstieg in Teilen zu korrigieren.