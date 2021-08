---------------------------------------------------------------------------

123fahrschule SE gründet gemeinsam mit Branchenexperten den Verband der Innovativen Fahrschulen Deutschland



2.08.2021



Köln, 2. August 2021 - Die börsennotierte 123fahrschule SE (ISIN: DE000A2P4HL9; Ticker-Symbol: 123F), die führende, digital getriebene Fahrschulkette in Deutschland mit Fokus auf E-Learning, hat gemeinsam mit weiteren Branchenexperten die Gründung des Verbands der innovativen Fahrschulen Deutschlands (VIFD) zu Anfang Juli 2021 bekanntgegeben. Der VIFD hat sich zum Ziel gesetzt, die Digitalisierung der Branche zu beschleunigen und die Gewinnung junger Fahrpädagogen weiter voranzutreiben. Gründungsmitglieder sind neben 123fahrschule CEO Boris Polenske und Ahmed Baziou, Leiter der Fahrausbildungsstätte FahrerWerk, weitere engagierte Fahrschulunternehmer.



Gründe für die Etablierung eines neuen Verbands innerhalb der Fahrausbildungslandschaft liegen in den Versäumnissen der Branche in puncto Digitalisierung, Nachwuchsgewinnung und Prüfkapazitäten. Viele Fahrschüler müssen aufgrund veralteter Strukturen und fehlender Ressourcen bei den Fahrschulen lange Wartezeiten bis zum Start sowie längere Ausbildungszeiten und höhere Kosten in Kauf nehmen. In seinen jüngst veröffentlichten Positionspapieren hat der VIFD diese Probleme nun noch einmal explizit herausgearbeitet und Lösungswege aufgezeigt, um einen mittelfristigen Schaden für den Mobilitätssektor und die Verkehrssicherheit am Wirtschaftsstandort Deutschland abzuwenden.



Um den Beruf für junge Fahrlehrer attraktiver zu machen, will der VIFD Vertreter aus Wirtschaft, Politik und dem Bildungssektor einbinden und gezielte Imagekampagnen forcieren. Außerdem können Förderprogramme wie zinslose Darlehen ein adäquates Mittel sein. Zur zukünftigen Vermeidung von Engpässen bei Prüfkapazitäten plädiert der Verband dafür, dass die Prüfmonopole von TÜV und DEKRA aufgehoben und weitere