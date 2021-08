FPT Software investiert in Intertec International zur Stärkung der Nearshore-Lieferkapazitäten in Nord-, Mittel- und Südamerika Nachrichtenquelle: Business Wire (dt.) | 02.08.2021, 08:47 | 32 | 0 | 0 02.08.2021, 08:47 | Das führende vietnamesische Technologieunternehmen FPT Software hat heute seine Investition in den globalen IT-Dienstleister Intertec International (Intertec) bekannt gegeben. Ziel der Transaktion ist die Erweiterung seiner nordamerikanischen Nearshore-Lieferkapazitäten. Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210801005081/de/ Der Zugang zu den Standorten von Intertec in Costa Rica und Kolumbien wird FPT Software dabei unterstützen, seine Nearshore-Lieferfähigkeiten zu stärken (Foto: Envato Elements) Mit dieser strategischen Investition erhält FPT Software und insbesondere seine nordamerikanische Tochtergesellschaft FPT USA Corp. Zugang zu Intertecs Nearshore-Technologie-Lieferzentren in Costa Rica und Kolumbien und wird von der umfangreichen operativen Erfahrung von Intertec in Lateinamerika (LATAM) profitieren. Die unterzeichnete Vereinbarung ermöglicht FPT Software, die wachsende Nachfrage seiner Kunden nach flexiblen Serviceleistungen im Bereich Software-Engineering zu decken und die Zeitzonenunterschiede zwischen seinen IT-Experten und Kunden zu überbrücken. Intertec kann nun die Ressourcen von FPT Software nutzen, einschließlich seiner innovativen digitalen Produkte und Dienstleistungen und seines weltweiten Netzes von Lieferzentren, um größere Projekte mit einem globalen Ansatz zu übernehmen. „Wir kennen FPT Software, sein Team und Management schon seit einiger Zeit und haben bereits an einer Reihe erfolgreicher gemeinsamer Projekte gearbeitet. Die Investition von FPT Software wird uns dabei helfen, unser Wachstum zu beschleunigen und unsere Infrastruktur, technischen Fähigkeiten und proprietären Tools auszubauen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit einem Unternehmen, das unsere Ideale wie überragende Kundenvorteile und proaktives Engagement teilt“ so Rickard Hedeby, CEO bei Intertec International. „Dieser Deal bedeutet ein starkes Engagement für unsere Kunden. Obwohl die USA unser wichtigster Markt sind, erzielen wir durch die Investition in nahegelegene Zielregionen wie Costa Rica und Kolumbien Kosteneinsparungen von bis zu 30 Prozent und überwinden Barrieren wie Zeitzone, Sprache oder Kultur. Zudem erhalten wir Zugang zu hochqualifizierten IT-Arbeitskräften“ so Dang Tran Phuong, Chief Executive Officer bei FPT Americas. Seite 2 ► Seite 1 von 2





