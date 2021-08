Wieder einmal leiden müssen heute Relay Medical-Aktionäre. Denn die Aktie verzeichnet ein Minus von rund sechs Prozent. Mit diesem Abschlag valutiert der Titel jetzt nur noch bei 0,15 EUR. Müssen in den nächsten Tagen weitere Verluste einkalkuliert werden oder geht es doch noch nach oben?

Nach diesem Kursrutsch müssen sich die Bullen jetzt in Acht nehmen. Die nächste wichtige Haltezone rückt nämlich immer näher. So errechnet sich aktuell noch ein Abstand von rund sieben Prozent zum 4-Wochen-Tief. Der Titel hatte diesen Tiefpunkt bisher bei 0,14 gefunden. Wir stehen hier also vor entscheidenden Stunden.

Bullish eingestellte Anleger können diesen Rücksetzer jetzt zum Kauf nutzen. Immerhin gibt es die Aktie heute mit kräftigem Discount. Pessimisten freuen sich vermutlich über den Kursrutsch und sehen sich bestätigt.

Fazit: Diese Relay Medical-Analyse ist lediglich ein Auszug aus unserem brandaktuellen Sonderreport, den Sie hier kostenfrei abrufen können.