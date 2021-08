Foto: finanzbusiness Flatexdegiro hat vorläufigen operativen Cashflow im ersten Halbjahr 2021 mehr als verdoppelt Nachrichtenquelle: FinanzBusiness 15 | 0 | 0 02.08.2021, 08:51 | Der Online-Broker sieht sich selbst als der am schnellsten wachsende Anbieter im Segment für Privatkunden in Europa und peilt weiter signifikante Marktanteilsgewinne in allen kontinentaleuropäischen Märkten an.

