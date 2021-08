Warum Weiterbildungen für Fachkräfte so wichtig sind

Wenn dann nach der Ausbildung eine gute Stelle lockt, können sich Absolventen trotzdem nicht mehr bequem zurücklehnen. Es gibt viele gute Gründe dafür, sich heute stetig weiterzubilden. Da dies sehr zeitaufwendig ist, verzichten sehr viele Fachkräfte auf entsprechende Möglichkeiten. Doch dies ist in vielerlei Hinsicht ein Fehler. Warum Weiterbildungen so wichtig sind und was dabei zu beachten ist, verrät dieser Artikel.

Weiterbildungen sorgen in vielen Fällen für einen Karriereschub - doch was ist dabei zu beachten? Bildquelle: @ shameersk / Pixabay.com

Warum sind Weiterbildungen heute so wichtig?

Das Angebot an Weiterbildungsmöglichkeiten wächst stetig. Es gibt dabei zwei wichtige Gründe, nicht auf diese Chancen zu verzichten:

Die Welt verändert sich heute rasant

Noch nie zuvor hat sich die Welt und auch unsere Arbeitswelt so schnell verändert wie heute. Trends wie die Digitalisierung sorgen dafür, dass sich ganze Branche quasi über Nacht neu erfinden müssen. Wer hier am Ball bleiben möchte, muss seine Fähigkeiten an diese Veränderungen anpassen. Andernfalls kommt es eventuell dazu, dass man abgehängt wird. Weiterbildungen helfen dabei, die neuesten Trends zu verstehen und auch entsprechende Arbeitsmethoden zu erlernen.

Weiterbildungen fördern die Karriere

Weiterbildungen fördern nachweislich die Karriere, wie eine Umfrage unter Personalern gezeigt hat. Demnach gehen 90% der Befragten davon aus, dass eine Weiterbildung die Karrierechancen fördert. Immerhin 80% sehen darin einen Grund für eine mögliche Gehaltssteigerung. Dabei existieren entsprechende Angebote heute in nahezu allen Bereichen. Wer die richtigen Weiterbildungsoptionen wählt, kann beispielsweise auch in Branchen wie der Pflege zur Führungskraft aufsteigen.

Neben einer Weiterbildung besteht zudem auch noch die Möglichkeit, eine Umschulung vorzunehmen und noch einmal einen ganz anderen Bereich kennenzulernen. Diese Maßnahme eignet sich vor allem für Personen, die sich in ihrem Job und der ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr wiederfinden und deshalb unglücklich sind.

Möglichkeiten der Weiterbildung

Wer sich heute weiterbilden möchte, kann dabei auf ganz unterschiedliche Optionen zurückgreifen. Dazu gehören:

Unternehmensinterne Weiterbildungsoptionen

Auch Unternehmen stellen den eigenen Mitarbeitern mitunter entsprechende Weiterbildungsmöglichkeiten zur Verfügung. Der große Vorteil liegt darin, dass die Inhalte meist sehr deutlich auf die Bedürfnisse des Unternehmens zugeschnitten sind. Wer länger bei seinem bisherigen Arbeitgeber bleiben möchte, kann so seine Aufstiegschancen beflügeln und gleichzeitig den eigenen Arbeitsplatz sichern.