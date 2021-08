Umsatzwachstum 22% sind gut, aber…

auch wenn der Platow Brief bereits im Mai Perspektiven für die Aktie sah, fehlt doch noch etwas, dass hGears zu einer Börsenerfolgsstory wird. Mit einer Umsatzsteigerung in den ersten sechs Monaten 2021 um 22,2% auf 70,5 Mio EUR (Vorjahr: 57,7 Mio EUR) lag man im Rahmen der Erwartungen des Managements. Der Rohertrag erhöhte sich um 28,6% auf 41,1 Mio.EUR gegenüber 31,9 Mio.EUR im Vorjahreszeitraum. Die Rohertragsmarge stieg dementsprechend auf 58,3% (Vorjahr: 55,4%). Das bereinigte EBITDA stieg deutlich auf 13,1 Mio. EUR, ein Plus von 61,5% im Vergleich zu 8,1 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum. Die bereinigte EBITDA-Marge stieg in den ersten sechs Monaten 2021 auf 18,5% (Vorjahr: 14,0%).

Und Pierluca Sartorello, CEO von hGears, kommentiert: „Die Ergebnisse des ersten Halbjahres 2021 zeigen, dass sich unser strategischer Fokus auf E-Mobilität auszahlt, was sich in der erfolgreichen Umwandlung von Umsatz in Gewinnwachstum zeigt. Darüber hinaus haben wir im Juni einen Erstauftrag für eine Serienproduktion von einem neuen vielversprechenden E-Bike-Kunden erhalten. Das zunehmende Bewusstsein für die Problematik des Klimawandels, die Urbanisierung und der stetig steigende Bedarf an Mikromobilitätslösungen haben einen boomenden Markt für E-Bikes entstehen lassen. Auch die Zulassungszahlen von Elektro- und Hybridfahrzeugen steigen kontinuierlich an. Mit unseren hochwertigen Produkten und unserer starken Marktposition sind wir in der Lage, den starken Rückenwind der dynamisch wachsenden Märkte für E-Bikes sowie Elektro- und Hybridfahrzeuge optimal zu nutzen.“