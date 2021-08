Was passiert heute an den Märkten? Welche Nachrichten bewegen die Kurse? Wer steht im Rampenlicht? Unser Börsen-Frühstück für Sie: Wir werfen heute früh einen Blick auf die Reaktion der Märkte nach der reduzierten Prognose von AMAZON, wir schauen auf die Zahlen und das Wachstum von PINTEREST und auf das IPO von ROBINHOOD.Außerdem im Fokus: T-MOBLE US und der dritte Anlauf für die Übernahme von DEUTSCHE WOHNEHN durch VONOVIA.

