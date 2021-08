Sowohl der Abwärtstrend als auch die potenzielle charttechnische Bodenbildung bei der Nel ASA Aktie sind intakt. In der vergangenen Woche gelang der Wasserstoff-Aktie kein Anlauf auf entscheidende charttechnische Hindernisse. Dafür kam die breite potenzielle Bodenzone zwischen 16,38/16,50 Norwegische Kronen und 15,85/16,04 Norwegische Kronen wieder in den Fokus. Am Freitag erreichte Nels Aktienkurs bei 16,55 Norwegische Kronen sein ...