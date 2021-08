Richtig abgesichert? Worauf Auszubildende jetzt achten sollten (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Der Auszug aus dem Elternhaus, das erste eigene Auto

und der erste richtige Job - zum Ausbildungsstart sollte sich jede:r ausführlich

mit dem Thema Versicherungen auseinandersetzen, um richtig abgesichert in den

nächsten Lebensabschnitt starten zu können. Eine aktuelle

bevölkerungsrepräsentative Studie des digitalen Versicherungsmanager CLARK,

welche in Kooperation mit dem Befragungsinstitut YouGov durchgeführt wurde,

zeigt allerdings: Gerade einmal 10 Prozent der 18-bis 24-Jährigen geben an,

einen guten Durchblick über das Themengebiet Versicherungen zu haben [1].

Anlässlich des Beginns des Ausbildungsjahres 2021 gibt CLARK Aufschluss darüber,

welche Versicherung Azubis wirklich benötigen und wie erstaunlich hoch das

Bewusstsein junger Erwachsene für finanzielle Vorsorge ist.



Diese Versicherungen sind Pflicht





Während der Schulzeit oder eines Studiums ist man als Jugendlicher oder jungerErwachsener meist über die sogenannte Familienversicherung krankenversichert.Wird nun das 25. Lebensjahr vollendet, eine Ausbildung begonnen oder monatlichmehr als 450 Euro verdient, so zahlen nicht mehr die arbeitenden Eltern dieBeiträge für die https://www.clark.de/gesetzliche-krankenversicherung/ oderprivate Krankenversicherung (https://www.clark.de/private-krankenversicherung/), sondern man selbst. Auszubildende zahlen, solange sie mehr als 325 Euro alsArbeitsvergütung erhalten, denselben Beitragssatz wie andere Arbeitnehmer:innen:Der gesetzlich vorgeschriebene Beitragssatz für die Krankenversicherung liegtbei 14,6 Prozent des Bruttoeinkommens.Des Weiteren ist eine Haftpflichtversicherung(https://www.clark.de/haftpflichtversicherung/) ein "Muss". Diese Versicherungspringt ein, sollte einer anderen Person oder Sache versehentlich, sprichfahrlässig, Schaden zugefügt werden. Auch bei der privatenHaftpflichtversicherung gilt: Während der Schulzeit oder des Studiums ist manmeist über die Eltern mitversichert, vorausgesetzt sie besitzen eine privateHaftpflicht. Sobald die eigene Erwerbstätigkeit aufgenommen wird, ist man jedochselbst verantwortlich sich entsprechend zu versichern.Die Wahl einer passenden Versicherung ist natürlich immer auch von derjeweiligen Lebenssituation abhängig. Deswegen sollte vor dem Abschließen einerVersicherung stets geklärt werden, ob diese wirklich einen wichtigenLebensbereich absichert. "Außerdem sollte vor Abschluss unbedingt einunabhängiges und individuelles Beratungsgespräch geführt, sowie Preise undAngebote verschiedener Versicherer verglichen werden", so Adelt.Großes Bewusstsein für Geldanlagen und AltersvorsorgeWer anfängt zu arbeiten, beschäftigt sich unweigerlich auch mit dem, was danachkommt: Lebensabend & Rente. Und während sich das Wissen der jungen Deutschenüber ihre Versicherungen eher in Grenzen hält, haben die 18- bis 24-Jährigenumso mehr Ahnung von Geldanlagen und Altersvorsorge: Mehr als zwei Drittel (69Prozent) dieser Altersgruppe geben an, Maßnahmen zu ergreifen, um Geldanzusparen [2]. Beispielsweise investiert jede:r Fünfte junge Erwachsenemithilfe eines Sparplans in Aktien oder Fonds. Des Weiteren legen 15 Prozent der18- bis 24-Jährigen ihr Geld in einem ETF Sparplan an.Auch beschäftigen sich 18- 24-Jährige ausführlicher mit ihrer finanziellenZukunft: 21 Prozent geben an, sich seit Corona mehr mit dem Thema Altersvorsorgeauseinanderzusetzen. "Dies ist ein gutes Zeichen, denn für viele Menschen reichtdie gesetzliche Rente allein nicht aus, um ihren gewohnten Lebensstandard auchim Alter zu halten. Deswegen lohnt es sich bereits früh über Maßnahmen wie eine Rentenversicherung (https://www.clark.de/private-rentenversicherung/) , dieRiester (https://www.clark.de/riester-rente/) Rente oder andere privateAltersvorsorgeprodukte (https://www.clark.de/altersvorsorge/) nachzudenken, umeine potentielle Rentenlücke effektiv zu schließen", so Adelt abschließend.[1] Hinweis zur Studie: Die verwendeten Daten beruhen auf einer Online-Umfrageder YouGov Deutschland GmbH, an der 1008 Personen zwischen dem 20. und25.01.2021 teilnahmen. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sind repräsentativfür die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren.[2] Hinweis zur Studie: Die verwendeten Daten beruhen auf einer Online-Umfrageder YouGov Deutschland GmbH, an der 1018 Personen zwischen dem 14. und17.06.2021 teilnahmen. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sind repräsentativfür die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren.