Die Stabilus S.A. (ISIN: LU1066226637) erholt sich von den Pandemiefolgen und kann im dritten Quartal, das für Stabilus am 30.06.2021 endete, wieder an alte Zeiten anknüpfen und erhöht Umsatz und Gewinnmarge auf bekannte Niveaus.

Während letztes Jahr die Gesellschaft eher durch Sonderabschreibungen und Umsatzeinbrüche von sich reden machte, so hat man jetzt wieder Tritt gefasst. Bestätigt durch den Aktienkurs der Gesellschaft, der sich seit den März-Tiefs annähernd verdoppelt hat. Und derzeit etwas auf der Stelle tritt – in einem Korridor zwischen 62,00 und 72,00 EUR. Impulse für einen weiteren Anstieg fehlten. Bis jetzt?

Umsatz plus 56 % – organisch.

Der Konzernumsatz stieg im dritten Quartal GJ2021 gegenüber dem Vorjahresquartal um 55,6 Prozent auf 228,7 Mio EUR(Q3 GJ2020: 147,0 Mio EUR). Bereinigt um Währungseffekte belief sich der Anstieg des Konzernumsatzes auf 56,0 Prozent.

Dr. Michael Büchsner, CEO von Stabilus, kommentiert: „Wir freuen uns, dass sich im dritten Quartal unsere positive Entwicklung in allen operativen Segmenten weiter fortgesetzt hat. Wie der Vergleich der Umsatz- und Ergebniskennzahlen deutlich zeigt, war das Vorjahresquartal das am stärksten von der Pandemie beeinträchtigte Quartal bei Stabilus. Auch wenn viele Bereiche der Weltwirtschaft den Zustand vor der Pandemie noch nicht wieder erreicht haben, blicken wir optimistisch in die Zukunft und sehen Stabilus in beiden Geschäftsbereichen Industrie und Automotive bestens gerüstet.“

Auch Gewinn hält mit, bereits erhöhte Prognose bestätigt und am oberen Ende eingegrenzt

Das bereinigte betriebliche Ergebnis (EBIT) stieg im Q3 GJ2021 um 442,1 Prozent auf 30,9 Mio EUR (Q3 GJ2020: 5,7 ). Dies entspricht einer bereinigten EBIT-Marge von 13,5 Prozent, nach 3,9 Prozent im Vergleichsquartal Q3 GJ2020. Und das Quartalsergebnis stieg auf 15,9 Mio EUR (Q3 GJ2020: -16,4).

Mit Veröffentlichung der Quartalszahlen präzisierte Stabilus seine Prognose für das Geschäftsjahr 2021 und grenzte diese weiter auf einen Umsatz von 930 bis 950 Mio EUR (zuvor: 900 bis 950 Mio EUR) bei einer bereinigten EBIT-Marge von 14 bis 15 Prozent (zuvor: 13 bis 15 Prozent) ein.

Aktuell (02.08.2021 / 09:23Uhr) notieren die Aktien der Stabilus S.A. im XETRA-Handel mit Minus -1,80 EUR (-2,69 %) bei 65,05 EUR.