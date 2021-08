Die Stabilisierung bei der Morphosys Aktie setzt sich zwar fort - was nach dem Absturz der letzten Zeit erst einmal keine schlechte Nachricht ist. Doch zugleich konnte die Biotech-Aktie bisher keine größere Erholung auf die massiven Kursverluste der letzten Tage verbuchen. Auch am Freitag bliebt der Aktienkurs von Morphosys wieder an der Zone um die 48er-Marke hängen. Hier liegt das untere Ende eines jüngst aufgerissenen ...