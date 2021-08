Registrierungserklärung von Arqit zum Unternehmenszusammenschluss mit Centricus Acquisition Corp. von der SEC für gültig erklärt

Arqit Limited („Arqit“), ein führendes Unternehmen für Quantenverschlüsselungstechnologie, gab heute bekannt, dass die Registrierungserklärung auf Formular F-4 im Zusammenhang mit dem bereits angekündigten Unternehmenszusammenschluss (der „Unternehmenszusammenschluss“) mit Centricus Acquisition Corp. („Centricus“) (Nasdaq: CENHU, CENH, CENHUW), einer börsennotierten Special Purpose Acquisition Company, von der Securities and Exchange Commission („SEC“) für wirksam erklärt wurde. Nach Vollzug der Transaktion werden die Stammaktien und Optionsscheine von Arqit Quantum Inc., einem Unternehmen, das mit dem Ziel gegründet wurde, den Unternehmenszusammenschluss durchzuführen, an der NASDAQ unter den neuen Kürzeln „ARQQ“ und „ARQQW“ notiert werden.

Die Boards of Directors von Arqit und Centricus haben dem Unternehmenszusammenschluss einstimmig zugestimmt. Centricus hat für den 31. August 2021 um 9 Uhr (ET) eine außerordentliche Hauptversammlung zwecks Genehmigung der mit dem Unternehmenszusammenschluss verbundenen Vorschläge durch die Aktionäre einberufen. Die Stimmrechtsvollmacht/das Prospekt enthält wichtige Informationen über Arqit, Centricus und den Unternehmenszusammenschluss und steht unter https://sec.report/CIK/0001859690 zur Verfügung. Den am 26. Juli 2021 im Aktienregister eingetragenen Centricus-Aktionären werden die Stimmrechtsunterlagen in Verbindung mit dem Unternehmenszusammenschluss übersandt und sie sind zur Ausübung des Stimmrechts auf der außerordentlichen Hauptversammlung berechtigt.

„Wir freuen uns, dass unser geplanter Unternehmenszusammenschluss, der Arqit an die Aktienmärkte bringen wird, kurz vor dem Abschluss steht“, sagte Garth Ritchie, Chief Executive Officer von Centricus. „Nach diesem effizienten Prozess würden wir nun gerne die Unterstützung der Aktionäre auf der anstehenden Hauptversammlung gewinnen. Arqit ist für eine Tätigkeit als börsennotiertes Unternehmen gut aufgestellt. Sollten die Aktionäre diese Transaktion genehmigen, wäre Arqit eine beschleunigte Verbreitung seiner Verschlüsselungstechnologie möglich, die heute für die Kunden an den Start gegangen ist. Arqit hat seinen Plan weiter umgesetzt, seit der Unternehmenszusammenschluss erstmals angekündigt wurde, und strategische Kooperationen mit Branchenführern wie British Telecom, Sumitomo, Northrop Grumman, Honeywell, Leonardo, Virgin Orbit und anderen bestätigt. Die Cyber-Bedrohung nimmt weltweit immer weiter zu und fast wöchentlich sind Verstöße gegen wichtige technologische Infrastrukturen in öffentlichen und privaten Sektoren in den Schlagzeilen. Die Fähigkeit von Arqit, jedem Nutzer an den Endpunkten eine symmetrische Verschlüsselung zu bieten und überdies auch Blue-Chip-Kunden zu gewinnen, hat es dem Board der Centricus Acquisition Corp. ermöglicht, den Aktionären diese Transaktion einstimmig zu empfehlen. Unserer Überzeugung nach ist Arqit auf dem Weg zur Verwirklichung seiner Vision, die Zukunft der Verschlüsselung zu werden, und diese Entwicklung wird sich noch beschleunigen, wenn sich die Erkenntnis über die unmittelbare Bedrohung durch Quantencomputer am Markt weiter durchsetzt.“