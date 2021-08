02.08.2021 / 10:05

Berlin, 2. August 2021



Pressemitteilung



Repräsentative Umfrage zur "Altersvorsorge und Aktienrente": Große Mehrheit der Bevölkerung befürwortet Aktienrente und hat kein Vertrauen in gesetzliche Altersvorsorge



- Im Auftrag der Initiative Minderheitsaktionäre durchgeführte forsa-Umfrage zeigt, dass 86 Prozent der Befragten kein Vertrauen in die Stabilität und Sicherheit der gesetzlichen Rentenversicherung in ihrer aktuellen Form haben

- 58 Prozent der Befragten befürworten den Vorschlag der Einführung einer Aktienrente als Bestandteil der gesetzlichen Rente



- Aktie als private Vorsorgekomponente spielt in Deutschland immer noch eine untergeordnete Rolle, obwohl eine knappe Mehrheit der Befragten Aktien, Aktienfonds und ETFs als geeignet für die Absicherung im Alter ansehen

- Mehrheitlichem Interesse der Befragten an der Anlageform Aktie steht eine große Skepsis hinsichtlich der Mitspracherechte von Minderheitsaktionären bei börsennotierten Gesellschaften gegenüber



- Initiative Minderheitsaktionäre fordert Stärkung von Anlegerrechten und sieht dringenden Handlungsbedarf in der neuen Legislaturperiode

Die Initiative Minderheitsaktionäre, die sich für eine Stärkung der Aktionärsrechte in Deutschland einsetzt, hat in Zusammenarbeit mit der forsa Politik- und Sozialforschung GmbH eine repräsentative Umfrage zur Zukunft der gesetzlichen Rente unter dem Titel "Altersvorsorge und Aktienrente" durchgeführt. Die Ergebnisse der Umfrage zeigen eine klare Reformbereitschaft in der Bevölkerung hinsichtlich der gesetzlichen Rentenversicherung. Mit 86 Prozent der Befragten hat die überwältigende Mehrheit kein Vertrauen in die Stabilität und Sicherheit der gesetzlichen Rentenversicherung in ihrer aktuellen Form. Die Aktienrente als Kern einer möglichen Rentenreform wird von 58 Prozent der Befragten befürwortet und damit als sinnvolle kapitalgedeckte Rentenkomponente betrachtet. Insbesondere jüngere Befragte sehen die Vorzüge von Aktien, Fonds und ETFs zur Vermögensbildung und Altersvorsorge.