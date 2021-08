Seit der Aufnahme in das Prior-Depot am 16. April spurtete der Kurs um 128% auf 286 Euro. Dafür gibt es eine ganze Reihe von Gründen, die nahe legen, daß die Rallye noch längst nicht vorbei ist.

Seit der Aufnahme in das Prior-Depot am 16. April spurtete der Kurs um 128% auf 286 Euro. Dafür gibt es eine ganze Reihe von Gründen, die nahe legen, daß die Rallye noch längst nicht vorbei ist. Zum einen veröffentlichte Pharmapartner Pfizer bärenstarke Quartalszahlen, die Rückschlüsse auf eine fulminante Geschäftsentwicklung auch bei Biontech zulassen. Von Anfang April verdoppelte sich der Pfizer-Umsatz nahezu auf 19 Milliarden Dollar. Unter dem Strich verdienten die Amerikaner knapp 5,6 Milliarden und damit 60% mehr als im Vorjahr. Erneut hob der Pharmariese die Jahresprognose an. Allein der Impfstoffsektor soll einen Umsatz von 34 Milliarden Dollar einspielen. Die neue Schätzung beruht auf den derzeit unterzeichneten Lieferverträgen über etwa 1,2 Milliarden Corona-Impfdosen für 2021. Biontech wird seine Zahlen erst im August vorlegen. Aber schon die Resultate zum ersten Quartal zeigen die ungeheure Dynamik der Geschäftsentwicklung bei dem Start up. Von Anfang Januar bis Ende März gingen gut 2 Milliarden durch die Bücher, nach winzigen 29 Millionen ein Jahr zuvor. Unter dem Strich blieb ein Nettogewinn von 1,1 Milliarden. Im Vorjahr lief noch ein Verlust von 53 Millionen auf. Die Gewinnmarge fast schon polizeiwidrige 55%! Für das Gesamtjahr stellen die Mainzer Erlöse in Höhe von gut 12 Milliarden in Aussicht. Analysten rechnen im Mittel mit einem Jahresgewinn von etwa6,5 Milliarden. Möglicherweise kann Biontech mit dem Corona-Impfstoff auch für längere Zeit gute Geschäfte machen. Möglicherweise sind regelmäßige Auffrischungsimpfungen nötig. Einer neuen Studie zufolge soll die Wirksamkeit der Impfung deutlich höher liegen, wenn nicht nur doppelt, sondern dreifach geimpft wird. Es winken zusätzliche Milliardengewinne. Den aktuellen Kursschub mit ausgelöst hat die Meldung, daß Biontech auf Basis der mRNA-Technologie einen Impfstoff gegen Malaria entwickeln möchte. Die durch Stechmücken übertragene Krankheit zählt zu den Gefährlichsten überhaupt. Nach Angaben der WHO gab es 2019 229 Millionen Malaria-Fälle, gut 400.000 der Erkrankten starben, am stärksten betroffen sind Kinder unter fünf Jahren. Es gibt noch keine wirksame Impfung. Die klinische Studie soll Ende 2022 starten. Biontech könnte auch Vakzine gegen weitere Krankheiten entwickeln. Ungehobene Schätze schlummern auch in der Forschungspipeline mit mehr als 20 Medikamentenkandidaten auf Basis der mRNA gegen Krebs und andere Krankheiten. Börsenwert 65 Milliarden Euro. Nicht so viel, wenn Sie bedenken, daß im laufenden Turnus ein Gewinn von mehr als 6 Milliarden in den Büchern stehen könnte. Fazit: Die Story fängt erst an!