EcoGraf sieht sich nach möglichen Standorten in Europa um. Dazu gehört auch ein Grundstück in Schweden - in der Nachbarschaft von Northvolt

EcoGraf Limited (ASX: EGR, FRA: FMK) hat sich ein 65.000 m² großes Industriegelände im schwedischen Skellefteå als potenziellen Standort für eine europäische HF-freie EcoGraf™-Anlage für Batterieanodenmaterial reservieren lassen. Die nordschwedische Industriestadt Skellefteå liegt verkehrsgünstig an der Ostseeküste. Bei der Standortwahl dürfte eine entscheidende Rolle gespielt haben, dass das Batterie-Unternehmen Northvolt in Skellefteå angesiedelt ist. Im Oktober 2017 hatte Northvolt entschieden, hier eine Fabrik zur Herstellung von Lithiumionen-Batteriezellen zu bauen. Im Juni 2019 hatte sich Volkswagen AG an einem Gemeinschaftsunternehmen mit Northvolt AB beteiligt. Das reservierte Grundstück von EcoGraf liegt, wie das Satellitenbild zeigt, schräg gegenüber auf der anderen Straßenseite der neuen Northvolt-Fabrik. Von den weltweit rund 200 so genannten Mega-Factories zum Bau von Lithiumionen-Batteriezellen sind derzeit 24 in Europa geplant. Die Herausforderung liegt darin, regionalisierte Lieferkettenzentren für Elektrofahrzeuge und Batterien aufzubauen. EcoGraf verfolge die Strategie, bei diesen Zentren dabei zu sein, um maßgeschneiderte und kundenspezifische Lösungen anbieten zu können, sagte Andrew Spinks, MD von EcoGraf. Voraussichtlich bis 2025 will EcoGraf eine europäische Batterieanodenmaterial-Anlage mit einer Gesamtproduktion von 40.000 Tonnen pro Jahr an hochwertigen, nachhaltig hergestellten Batterieanodenprodukten entwickeln. Diese wäre dann fast doppelt so groß wie die inzwischen voll finanzierte Anlage in West-Australien, die es auf eine Kapazität von 25.000 Tonnen pro Jahr bringen soll.

