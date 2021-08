Wien (APA-ots) - Von Fashion über Dining bis hin zu Entertainment und Fitness - die beiden größten österreichischen Einkaufszentren, die im September in Folge des Rebrandings zu "Westfield Shopping City Süd" und "Westfield Donau Zentrum" werden, eröffnen aktuell und in den kommenden Wochen eine Vielzahl an Stores mit neuen Marken und Konzepten. Darunter befinden sich sowohl etablierte Einzelhändler, als auch regionale und aufstrebende internationale Marken. Damit unterstreichen beide Center ihren Anspruch als Destinationen, die neben dem Shoppingerlebnis auch ein vielfältiges Angebot in Sachen Freizeit, Entertainment und Gastronomie bieten.

Den Auftakt des Markenreigens macht die prominente britische Marke Dyson. Anfang August eröffnet der österreichweit erste Dyson Store in der Shopping City Süd und bringt die neuesten Innovationen in Sachen Haarpflege, Raumklima und Staubsauger nach Österreich. Neu und mit einem über 1.300 Quadratmeter großen Flagship Store wird die hippe Modekette Kult eröffnen. Ebenso vergrößert und mit neuen Flagship Stores gehen Thalia und die Kosmetik- und Beautymarke Rituals ins Rennen. Beide Marken ziehen innerhalb des Centers um und verdoppeln ihre Geschäftsflächen. Die Tisch- und Wohnaccessoires Marke Butlers kommt in die SCS zurück und eröffnet im Oktober. Auch in Sachen Kulinarik und Entertainment wird das Angebot erneut ausgebaut: Highlight ist der neue Store des Schweizer Premium

Schokoladenherstellers Läderach der Ende August eröffnen wird, sowie der Markteintritt des österreichweit ersten Stores der italienischen Delikatessenmarke Bauli. Dem nicht genug, setzen auch die beliebten österreichischen Marken Radatz und Tauber auf die SCS und werden im Herbst neu eröffnen. Auch in Sachen Freizeit- und

Entertainmentangebot für Kinder kommt ein ganz neues Konzept: im September wird die österreichweit einzigartige Spiel- und Erlebniswelt "Farbie Wunderwald" in der SCS eröffnen.

"Die zahlreichen Neueröffnungen in beiden Centern unterstreichen einmal mehr die Bedeutung der beiden Häuser für den Retail-Markt in Österreich, die hohe Attraktivität für internationale Marken und die Innovationskraft und Resilienz beider Einkaufszentren in einem herausfordernden Marktumfeld. Wir sind sehr stolz darauf, unseren Besuchern regelmäßig neue und innovative Marken und Konzepte vorstellen zu können" so Katharina Zeiler, Head of Leasing Austria bei Unibail-Rodamco-Westfield.