KX wird im Rahmen eines globalen Partnerschaftsabkommens offizieller Lieferant von Echtzeit-Datenanalysen für das Alpine F1 Team

- Die Ankündigung erfolgt nach einem 18-monatigen Projekt, bei dem die KX-Streaming-Analyseplattform in der gesamten Organisation des Alpine F1 Teams implementiert wurde.

- Das Alpine F1 Team freut sich auf die Zusammenarbeit mit KX, um die Datenerfassung in Echtzeit und die Analyse von Millionen von Datenpunkten zu ermöglichen und so der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein.

LONDON, 2. August 2021 /PRNewswire/ -- KX, ein weltweit führender Anbieter von Echtzeit-Streaming-Analysen, gab heute eine Partnerschaft mit dem Alpine F1 Team als offizieller Lieferant von Echtzeit-Analysesoftware und -dienstleistungen bekannt. Die KX-Technologie ermöglicht die Echtzeit-Datenerfassung und -Analyse von Millionen von Datenpunkten über Tausende von Sensoren für sekundenschnelle Entscheidungen während der Rennen sowie für operative Verbesserungen abseits der Rennstrecke.

Die Ankündigung erfolgt nach einem 18-monatigen Projekt, bei dem die KX-Streaming-Analyseplattform in der gesamten Organisation des Alpine F1 Teams eingesetzt wurde, in Frankreich für die Power Unit und in Großbritannien für Chassis und Getriebe. Die KX-Software wird zur Erfassung und Analyse von Daten in Fahrsimulatoren, Windkanälen, Prüfständen, Telemetrieinstrumenten und Sensoren eingesetzt. Mit ihrer extrem hohen Leistung, der extrem niedrigen Latenz und dem unglaublich geringen Platzbedarf kann die KX-Plattform Streckendaten schneller erfassen, analysieren, modellieren und visualisieren, als ein Live-Video-Stream von einem Rennen übertragen werden kann.

Das KX-Logo wird auf der Garage des Alpine F1 Teams erscheinen und den offiziellen Start dieser mehrjährigen und vielschichtigen Beziehung symbolisieren.

Laurent Rossi, Vorstandsvorsitzender von Alpine: „Wir freuen uns, KX in der Alpine-Familie begrüßen zu dürfen. In einem Sport, in dem der Sieg in Sekundenbruchteilen gemessen wird, wird diese Partnerschaft dem Alpine F1 Team helfen, der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihnen, da wir gemeinsam nach mehr Leistung in allen Bereichen streben."