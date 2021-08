ad pepper media International kündigt den Rückkauf eigener Aktien an: Es sollen im Zeitraum vom 01. September 2021 bis zum 17. November 2022 insgesamt bis zu 500.000 eigene Aktien der Gesellschaft erworben werden, kündigt das Unternehmen am Montag an. Für den Rückkauf steht ein Volumen von maximal 3 Millionen Euro zur Verfügung.„Die zurückerworbenen Aktien dienen ausschließlich dazu, um (i) Verpflichtungen der ...