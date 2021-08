FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien deutscher Automobilhersteller haben am Montag von positiven Analystenstudien profitiert und Fahrt aufgenommen. So verbuchten die Papiere von Daimler , Volkswagen und BMW Kursgewinne zwischen 1,6 und 2,4 Prozent und gehörten damit zu den attraktivsten Dax -Titeln.

Auch europaweit standen die Papiere aus dem Autosektor in der Anlegergunst ganz oben. Der Branchenindex Stoxx Europe 600 Automobiles & Parts verbuchte ein Plus von annähernd zwei Prozent. Auch manche Aktien von Zulieferfirmen waren dabei gefragt: Die Continental -Titel etwa stiegen im Dax um 1,5 Prozent.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hatte die Daimler-Papiere am Montag in ihre "Conviction Buy List" der besonders aussichtsreichen Werte aufgenommen. Analyst George Galliers begründete dies mit anhaltenden operativen Erfolgen bei Mercedes-Benz. Zudem gebe es mit der Abspaltung der Lkw-Sparte einen klaren Kurstreiber im zweiten Halbjahr.