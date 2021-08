Das Erste lag mit dem Schwarzwald-Krimi "Damian" von 2018 und 4,76 Millionen (17,0 Prozent) knapp dahinter. Die TV-Kommissare Franziska Tobler und Luka Weber (Eva Löbau und Carlo Ljubek) ermittelten dieses Mal zu dem Mord an einer 17-Jährigen und ihrem Tennislehrer.

BERLIN (dpa-AFX) - Ein ungewohntes Bild: Der Liebesfilm im Zweiten hat am Sonntagabend den "Tatort" in der Zuschauergunst ausgestochen. Die ZDF-Romanze "Frühling: Familie auf Probe" über die Themen Liebe und Beichtgeheimnis - ein Film von 2019 mit Simone Thomalla und Johannes Herrschmann - fand 4,99 Millionen Fans (17,8 Prozent).

Ask 0,34

Ask 0,34

Ask 0,44

Ask 0,44

ProSieben strahlte den Fantasyfilm "Suicide Squad" mit Margot Robbie und Will Smith aus - 1,75 Millionen (6,8 Prozent) waren dabei. Die Komödie "Downsizing" mit Matt Damon und Christoph Waltz auf Sat.1 verfolgten 1,28 Millionen (5,1 Prozent) an ihren Bildschirmen.

ZDFneo hatte den Hauptstadt-Krimi "Ein starkes Team: Tödliches Vermächtnis" mit Maja Maranow und Florian Martens im Programm und sprach damit 1,19 Millionen (4,2 Prozent) an. Die Vox-Dokusoap "Hot oder Schrott - Promi Spezial" guckten 1,07 Millionen (4,7 Prozent).

Der amerikanische Science-Fiction-Film "Blade Runner 2049" mit Ryan Gosling und Harrison Ford überzeugte 1,02 Millionen (4,2 Prozent) zum Einschalten. Kabel eins lockte mit der Berufsdoku "Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand" 900 000 Leute (3,3 Prozent) an. Das US-Drama "Wenn du stirbst, zieht dein ganzes Leben an dir vorbei, sagen sie" auf RTLzwei mit Zoey Deutch hatte 560 000 Zuschauer (2,1 Prozent)./bok/DP/eas