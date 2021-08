02.08.2021 / 11:32 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hamburg - Evotec SE (Frankfurter Wertpapierbörse; EVT, MDAX/TecDAX, ISIN: DE0005664809, WKN 566480) gibt bekannt, dass sie bei der amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC (U.S. Securities and Exchange Commission) eine Registrierungserklärung ("Registration Statement") in Form des Formulars F-1 vertraulich eingereicht hat. Die Registrierungserklärung bezieht sich auf ein geplantes Angebot von Stammaktien in Form von American Depositary Shares (ADS) in den Vereinigten Staaten. Die Registrierungserklärung ist noch nicht in Kraft. Die endgültige Anzahl der anzubietenden ADS und der Angebotspreis stehen noch nicht fest.



Evotecs Stammaktien notieren im Prime Standard Segment der Frankfurter Wertpapierbörse. Evotec beantragt eine Sekundärnotierung der ADS am Nasdaq Global Select Markt in den USA unter dem Ticker Symbol "EVO". Die den ADS zugrundeliegenden neuen Aktien werden aus Evotecs genehmigten Kapital ausgegeben. Die Erstnotierung der ADS wird für die 2. Jahreshälfte 2021 erwartet, wobei sich dieser Zeitraum noch ändern kann.

Die in dieser Mitteilung erwähnten ADS dürfen erst nach der Bewilligung der Registrierungserklärung durch die SEC zum Verkauf angeboten werden. In Übereinstimmung mit den anwendbaren kapitalmarktrechtlichen Bestimmungen wird Evotec die Bewilligung der Registrierungserklärung durch die SEC, sowie weitere Informationen, wie die endgültige Anzahl der ADS und deren Angebotspreis, öffentlich bekannt geben.



- Ende der Ad-hoc-Mitteilung -



Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar. Alle Angebote zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren werden in Übereinstimmung mit den Registrierungsbestimmungen des U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung ("Securities Act"), sowie weiteren anwendbaren Wertpapiergesetzen stattfinden. Diese Mitteilung wurde in Übereinstimmung mit Regel 135 des Securities Act und weiteren anwendbaren Wertpapiergesetzen veröffentlicht. Diese Veröffentlichung von Insiderinformationen stellt kein Emissionsprospekt dar.