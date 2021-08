Evotec SE gibt die vertrauliche Einreichung des Entwurfs einer Registrierungserklärung in Form des Formulars F-1 bei der amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC für ein geplantes Angebot von Americ

DGAP-Ad-hoc: Evotec SE / Schlagwort(e): Sonstiges

Evotec SE gibt die vertrauliche Einreichung des Entwurfs einer Registrierungserklärung in Form des Formulars F-1 bei der amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC für ein geplantes Angebot von Americ



02.08.2021 / 11:32 CET/CEST

Hamburg - Evotec SE (Frankfurter Wertpapierbörse; EVT, MDAX/TecDAX, ISIN: DE0005664809, WKN 566480) gibt bekannt, dass sie bei der amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC (U.S. Securities and Exchange Commission) eine Registrierungserklärung ("Registration Statement") in Form des Formulars F-1 vertraulich eingereicht hat. Die Registrierungserklärung bezieht sich auf ein geplantes Angebot von Stammaktien in Form von American Depositary Shares (ADS) in den Vereinigten Staaten. Die Registrierungserklärung ist noch nicht in Kraft. Die endgültige Anzahl der anzubietenden ADS und der Angebotspreis stehen noch nicht fest.