Die Technik hat sich mit diesem Anstieg deutlich aufgehellt. Denn dieses Plus bedeutet für die Aktie ein neues Top. Schließlich steigert der Titel heute sein 4-Wochen-Hoch. Bis dato bedeuteten 275,00 EUR diesen Hochpunkt. Daher hat BioNTech es jetzt selbst in der Hand!

Der Durchschnittskurs der vergangenen 200 Tage hilft derzeit langfristig orientierten Börsianern. Demnach befindet sich BioNTech in Aufwärtstrends, da diese Durchschnittlinie bei 137,69 EUR verläuft. Wie positiv die Kurse in Aufwärtstrends überraschen können, beweist BioNTech heute wieder einmal in beeindruckender Art und Weise.

