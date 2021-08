Deutsche Rohstoff meldet Neuigkeiten von der Beteiligung Almonty Industries. An der Gesellschaft hält man 12,2 Prozent der Anteile, ist damit drittgrößter Anteilseigner von Almonty. Nun ist der Wolfram-Produzent in Australien an der ASX gelistet und konnte in Zusammenhang mit dem Listing eine Kapitalerhöhung in Höhe von 15,25 Millionen Australische Dollar platzieren.„Das Listing in Australien öffnet einen großen Pool ...