Die Allianz ist heute mit Abstand der schwächste Wert im DAX. Über sieben Prozent gibt der größte europäischer Versicherer zeitweise nach. Da die Aktie ein Schwergewicht im Deutschen Aktienindex ist, hat das Auswirkungen auf den Gesamtmarkt. Über das Wochenende sind ungute Nachrichten aus den USA bekannt geworden. Lesen Sie in unserer Analyse die bisher bekannten Details.

Jetzt weiterlesen auf Finanzen100.de

Lesen Sie den vollständigen Artikel im

AktienSensor Deutschland bei Finanzen100 -

dem mobilen Marktführer der Börsenportale. PREMIUM Partnerschaft Bernecker Börsenkompass Der digitale Börsenbrief für moderne Anleger Nie wieder den richtigen Kauf- oder Verkaufszeitpunkt verpassen

Zeit sparen durch fundierte Einzelanalysen zu Aktien & Branchen

Konkrete Empfehlungen zu Blue Chips, Nebenwerten uvm. mit Top-Renditen wie:

+462%

mit Nvidia

+116%

mit Adidas

+120%

mit bet-at-home HIER WEITERLESEN





Der Primus aus München bekommt es mit dem US-Justizministerium zu tun. Es geht um einen milliardenschweren Streit mit US-Pensionsfonds. Hintergrund sind Verluste in der Coronakrise. Die Führung des Versicherungsriesen hat Befürchtungen geäußert, dass Klagen und mögliche Strafen teurer werden könnten als gedacht. Anleger hat das schon über das Wochenende in Sorge versetzt, denn außerbörslich gaben die Allianz-Papiere am Sonntagabend bereits um bis zu fünf Prozent nach. Heute früh startete das Papier dann zunächst mit einem moderaten Abschlag von 2,6% in den frühen Handel. Seitdem geht es aber nur noch in eine Richtung, nach unten. Im Tageschart sieht das so aus: