Foto: finanzbusiness Matthias Wissmann fährt in die Bankenbranche ein Nachrichtenquelle: FinanzBusiness 12 | 0 | 0 02.08.2021, 11:45 | FinanzBusiness Profil: Wissmann war 30 Jahre lang Politiker, anschließend sattelte er als langjähriger VDA-Präsident zum Lobbyisten um. In den vergangenen Jahren zog er vermehrt in Beiräte im Finanzsektor ein, nun auch bei Houlihan Lokey.

