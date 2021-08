Hofheim-Wallau (ots) -



- Erster smarter Luftreiniger ab Oktober bei IKEA erhältlich

- STARKVIND markiert eine neue Produktkategorie im IKEA Home smart Sortiment



Die Luftqualität im Zuhause ist immens wichtig für Gesundheit und Wohlbefinden.

Mit STARKVIND bringt IKEA jetzt ein weiteres Produkt an den Start, mit dem die

Menschen die Luftqualität in ihrem Zuhause verbessern können. Die Neuheit ist

unverkennbar IKEA: Sie vereint Technologie mit formschönem Design - und das zu

einem erschwinglichen Preis. Mit der Einführung des ersten smarten Luftreinigers

erweitert IKEA das Sortiment von IKEA Home smart um eine leistungsstarke Lösung

zur Luftreinigung. STARKVIND wird ab Oktober 2021 erhältlich - voraussichtlich

online und in den IKEA Einrichtungshäusern.





Ein Highlight, das Technologie und Design vereintDer STARKVIND Luftreiniger ist für den Einsatz in bis zu 20 m2 großenInnenräumen optimiert. Er kann einzeln verwendet oder mit dem TRÅDFRI Gatewayverbunden werden, sodass er über die IKEA Home smart App gesteuert undvoreingestellt werden kann. STARKVIND verfügt über fünf Gebläsestufen sowieeinen Automatikmodus. Im Automatikmodus passt der Luftreiniger dieLüfterdrehzahl mithilfe eines eingebauten Luftqualitätssensors an dieFeinstaub-Belastung in der Luft an. Über den Sensor kann in der App auch dieaktuelle Raumluftqualität abgelesen werden.STARKVIND wird in zwei Varianten erhältlich, als Standgerät und als Tisch mitintegriertem Luftreiniger. Damit bietet IKEA verschiedene Optionen je nachBedarf und Wunsch im Zuhause an: Wo es keinen Platz für technische Standgerätegibt, ist der Tisch eine multifunktionale Lösung und clevere Kombination ausEinrichtungsgegenstand und Luftreiniger. Das STARKVIND Standgerät wird in Weißund Schwarz erhältlich und der Tisch mit integriertem Luftreiniger zieht in Weißund Dunkelbraun in das IKEA Sortiment ein. "Für IKEA geht es im Hinblick auf einsmartes Zuhause nicht einfach um technisches Zubehör. Es geht vielmehr darum,das Leben zu Hause besser zu machen, indem wir unsere Einrichtungsexpertise mitdigitalen Lösungen und Technik kombinieren", so Henrik Telander, Product Ownerbei IKEA of Sweden.Der STARKVIND Luftreiniger hat ein 3-Filter-System aus einem Vorfilter, einemFilter zur Partikelentfernung und einem Gasfilter. Der Vorfilter fängt größerePartikel wie Haare und Staub auf. Der Filter zur Partikelentfernung ist dafüroptimiert, rund 99,5 Prozent des Feinstaubs in der Luft (Partikelgröße PM2,5) zuabsorbieren, fängt aber auch Partikel wie Staub und Pollen auf. Der Gasfilterreinigt die Luft von verschiedenen gasförmigen Schadstoffen wie Formaldehyd undanderen flüchtigen organischen Verbindungen (VOC). Außerdem verringert er