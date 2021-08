Frankfurt am Main (ots) -



- Mittelständisches Geschäftsklima sinkt im Juli

- Deutlich weniger Optimismus, aber leichte Verbesserung der Geschäftslage

- Pandemiesorgen betrüben vor allem die Dienstleistungsunternehmen

- Virus-Mutationen bleiben ein Risiko, aber pauschale Shutdowns sind eher

unwahrscheinlich



Lange kannte das mittelständische Geschäftsklima nur den Weg nach oben. Jetzt

erhält es einen Dämpfer und geht zum ersten Mal seit Januar wieder zurück. Grund

für den Rückgang um 2,6 Zähler (auf 9,5 Saldenpunkte) sind vor allem Sorgen über

die rasante Ausbreitung der Delta-Variante und die wieder deutlich steigenden

Neuinfektionszahlen. Das Geschäftsklima unter den kleinen und mittleren

Unternehmen sinkt allein erwartungsbedingt, während sich die Lagebeurteilung

leicht verbessert.





Die Beurteilung der Geschäftslage steigt zum sechsten Mal infolge. DieVeränderung ist dabei mit +0,6 Zählern inzwischen deutlich geringer als in denbeiden Vormonaten, die Lagebeurteilung liegt aber mit 11,2 Punkten mittlerweileklar über dem langfristigen Durchschnitt. Von vergangenen Rekordwerten ist sieallerdings weit entfernt. Gleichzeitig korrigieren die Mittelständler ihreGeschäftserwartungen auf Sicht von sechs Monaten deutlich um 5,6 Zähler nachunten. Mit jetzt 7,6 Saldenpunkten überwiegt zwar weiterhin der Optimismus. DieEuphorie des Vormonats ist aber verflogen.Auch in den Großunternehmen ist nachlassender Optimismus (-4,6 Zähler) für einenleichten Rückgang des Geschäftsklimas um -1,2 Punkte verantwortlich, während dieLagebeurteilung hier ebenfalls zunimmt (+2,6 Zähler). Mit 11,7 Punkten bleibtdas Geschäftsklima dennoch eindeutig überdurchschnittlich.Die jüngste Stimmungseintrübung im Mittelstand geht vor allem auf dieDienstleistungsunternehmen zurück. Hier sind die Geschäftserwartungen besondersstark gesunken (-7,8 Zähler). Da zu diesem großen Segment vieleWirtschaftszweige zählen, die in der Vergangenheit besonders vonEindämmungsmaßnahmen betroffen waren, wie z.B. das Gastgewerbe oder dieReisebranche, dürften hinter dem Stimmungsrückgang vor allem die Sorgen über diewieder rasant ansteigenden Neuinfektionszahlen in Deutschland und vielen andereneuropäischen Ländern stehen. Entspannter sehen das aber offenbar diemittelständischen Einzelhändler, die optimistischer in die Zukunft schauen undauch eine erneute Verbesserung ihrer ohnehin schon guten Geschäftslage melden.Neben der Pandemie sind Materialknappheiten derzeit das andere große Problem fürdie deutsche Konjunkturentwicklung. Sie betreffen vor allem das VerarbeitendeGewerbe und das Baugewerbe, die mittelständischen Unternehmen in diesenBereichen verzeichnen im Juli dennoch eine erneute Verbesserung ihrerGeschäftslage und auch das Geschäftsklima insgesamt steigt leicht. Ein negativesSignal kommt jedoch von den Geschäftserwartungen, die vor allem imVerarbeitenden Gewerbe nachlassen.Die Chefvolkswirtin der KfW, Dr. Fritzi Köhler-Geib, ordnet ein: "DieGeschäftslage im Mittelstand ist gut, der Optimismus bei denGeschäftserwartungen lässt aber nach. Die wieder steigenden Inzidenzen bereitenvor allem den Dienstleistungsunternehmen Sorgen, denn es ist noch unklar, wiedie Politik damit umgehen wird. Mit dem konsequenten Einsatz von Impfungen,Tests und Masken dürften sich pauschale Schließungen von Geschäften, Hotels oderRestaurants zwar mittlerweile vermeiden lassen. Das Tempo weiterer Öffnungenwird aber wohl gedrosselt. Im Verarbeitenden Gewerbe ächzt es wegenMaterialengpässen schon seit Jahresbeginn im Getriebe und dieIndustrieproduktion war tendenziell rückläufig. Wichtiger für dieLagebeurteilung sind aber offenbar die prallgefüllten Auftragsbücher. Dennoch:Allein die schon erfolgten Öffnungen im Dienstleistungssektor und derNachholbedarf bei den Verbrauchern werden voraussichtlich für ein solidesWachstum im laufenden Quartal ausreichen. Darüber wie es im Herbst weitergeht,entscheidet dann insbesondere der Impffortschritt der kommenden Monate. MitBlick auf die Wirtschaft und Gesellschaft kann ich nur bitten: "Impfen, Impfen,Impfen!"Das aktuelle KfW-ifo-Mittelstandsbarometer ist abrufbar unterhttp://www.kfw.de/mittelstandsbarometer .Pressekontakt:KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 FrankfurtKommunikation (KOM),Wolfram SchweickhardtTel. +49 (0)69 7431 1778, Fax: +49 (0)69 7431 3266,E-Mail: mailto:wolfram.schweickhardt@kfw.de, Internet: http://www.kfw.de