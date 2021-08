PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte sind am Montag mit Gewinnen in den neuen Börsenmonat gestartet. Rückenwind kam von den freundlichen asiatischen Märkten und der Aussicht auf weitere Staatshilfen für die US-Infrastruktur.

Im europäischen Branchenvergleich gab es fast nur Gewinner. Am besten mit jeweils über anderthalb Prozent Plus schlugen sich im marktbreiten Stoxx Europe 600 die Indizes von Autoherstellern und -zulieferern sowie des Einzelhandels . Als Zugpferde der Autoindustrie erwiesen sich die deutschen Vertreter Daimler, Volkswagen und BMW, wobei die Stuttgarter und die Wolfsburger von positiven Analystenkommentaren Auftrieb bekamen. Der Einzelhandels-Index profitierte von guten Branchendaten aus Deutschland für den Juni.

Einzige Verlierer in Europa mit nur moderaten Abschlägen waren die Indizes der Versicherer und der Medizinunternehmen . Die Anteilsscheine der Allianz büßten am EuroStoxx-Ende knapp acht Prozent ein, nachdem sie vor drohenden Belastungen in ihrem US-Vermögensverwaltungsgeschäft gewarnt hatte. Axa-Titel stemmten sich indes gegen den negativen Branchentrend: Dank einer überraschend deutlichen Ergebnissteigerung des französischen Versicherers gewannen sie an der Indexspitze fast vier Prozent.

HSBC-Aktien profitierten davon, dass die Bank im zweiten Quartal dank einer deutlich besseren Lage bei faulen Krediten ihr Vorsteuerergebnis überraschend deutlich gesteigert hatte: Sie verteuerten sich um 1,2 Prozent./gl/eas