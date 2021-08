GOLDMAN SACHS stuft HSBC HLDGS auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für HSBC auf "Buy" mit einem Kursziel von 605 Pence belassen. Der bereinigte Vorsteuergewinn habe deutlich über den Markterwartungen gelegen, schrieb Analyst Martin Leitgeb am Montag in seiner ersten Reaktion. Dies liege vor allem an niedrigerer Risikovorsorge./ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2021 / 06:31 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





