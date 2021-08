Ist das jetzt der Durchbruch? Produktlinie erfolgreich am Markt lanciert.

Die Aktie der Modern Plant Based Foods Inc. (ISIN: CA6076771014; WKN: A2QQE9) scheint vor einem fulminanten Ausbruch auf 3 Euro bis zum Herbst zu stehen. Seit Monaten zeichnet sich an der Supportlinie bei 1 Euro eine komplexe Bodenbildungsphase ab, deren Finalisierung nun in greifbare Nähe rückt.



Umrahmt von äußerst positiven News läßt sich charttechnisch jetzt ein Turnaround ableiten, der eine Verdreifachung des Kurses auf 3-Monatssicht plausibel macht. Der Rebound wäre nach der klassischen Lehre bei einem Erreichen des Kursstands von 1,40 Euro vollendet und sollte daraufhin an erheblicher Ausbruchsdynamik zulegen.

Anleger, die bisher an der Seitenlinie standen und auf eine breitgefächerte Kurserholung warteten, dürften in Kürze wieder einsteigen.



Die Nachrichtenlage ist hervorragend, was die aktuelle Firmennews untermauert



Modern Plant-Based Foods Inc. hat bekannt gegeben, dass Modern Meat über einen Herstellerkooperationsvertrag mit der kalifornischen Firma Real Vision Foods LLC (Real Vision) erfolgreich seine erste Produktlinie lanciert hat. Das Unternehmen hat im Rahmen der ersten Markteinführung seiner pflanzlichen Fleischalternativen in den Vereinigten Staaten die Produkte Modern Crabless Cake und Remoulade auf den Markt gebracht.

"Wir sind mit der Qualität der von Real Vison hergestellten Produkte sehr zufrieden und hoffen, dass Modern Meat in Kürze in den Regalen der Einzelhändler an der gesamten Westküste der Vereinigten Staaten zu finden sein wird. Unser Unternehmen arbeitet eng mit einer Reihe von Vertriebspartnern zusammen, um eine gute Sichtbarkeit in den Regalen der Läden sicherzustellen. Mit diesem Expansionsplan rechnen wir in den kommenden Monaten mit einem beachtlichen Wachstum", sagt Chris Parkinson, seines Zeichens Brand and Relationship Manager bei Modern Meat.