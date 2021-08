Berlin Fashion Week / Fashion Council Germany präsentiert seine Aktivitäten zur Berlin Fashion Week (FOTO)

Berlin (ots) - STUDIO2RETAIL: Fashion Council Germany und die Berliner

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe vergeben erstmalig

Preisgelder in Höhe von insgesamt 70.000 EUR für kreative, innovative und

nachhaltige Konzepte zur Aktivierung des Einzelhandels während der Berlin

Fashion Week im September 2021.



FIRESIDECHAT: Das bekannte Branchentreffen des Fashion Council Germany wieder

live und in Farbe. Für Mitglieder des Fashion Council Germany und zahlreiche

weitere Modeexpert:innen wird am 8. September 2021 der FIRESIDECHAT organisiert.







wichtige Networking-Events und Treffen der deutschen Modebranche etabliert. Das

Augenmerk liegt vor allem darauf, Kräfte zu vereinen, Netzwerke zu initiieren

und ein kooperatives Miteinander zu erlangen. Neben dem Firesidechat am

08.09.2021 zur Berlin Fashion Week wurden zusammen mit der Senatsverwaltung für

Wirtschaft, Energie und Betriebe zwei weitere, neue Projekte ins Leben gerufen:

Studio2Retail sowie ein Offsite Fond in Höhe von 70.000EUR.



"Nach Schließungen und Neu-Positionierungen von bekannten und bewährten

Formaten, geht es nun um die aktive Unterstützung der kreativen Modeschaffenden

und der Designtalente. Mit Unterstützung der Berliner Senatsverwaltung für

Wirtschaft, Energie und Betriebe erfährt die Berlin Fashion Week eine komplette

Neupositionierung mit Fokus auf Nachhaltigkeit und Innovation. Berlin ist ein

Ort, der maximalen Kreativität mit deren Hilfe Zukunftsthemen zur Realität

werden können." Scott Lipinski, Geschäftsführer Fashion Council Germany



Studio2Retail



Der Fashion Council Germany hat gemeinsam mit der Berliner Senatsverwaltung für

Wirtschaft, Energie und Betriebe ein neues Projekt ins Leben gerufen, welches

die Berlin Fashion Week näher an die Endkonsument:innen bringen soll. Ziel des

Vorhabens ist es, dezentrale Veranstaltungsorte des mode- bzw.

lifestylebezogenen Einzelhandels sowie Berliner Brands mit Shops sowie Ateliers

und Studios zusätzlich zu aktivieren und verkaufsfördernd zu bespielen. Im

Mittelpunkt der Kampagne stehen Orte, Konzepte und Brands, die für

Nachhaltigkeit und Innovation stehen. Das Projekt wird u.a. mit Kommunikation,

Veranstaltungen, Brandpräsentationen und einem virtuellen Shopping Guide

unterstützt.



Um den Auftakt dieses Projektes zu feiern, findet am 06. September 2021 ein

Opening im Alhambra Berlin (https://alhambra-berlin.com/) statt, welches die

Diversität der Berliner Design- und Retaillandschaft in den Mittelpunkt stellt

und den Beginn der Berlin Fashion Week markiert.



Mehr dazu und die kostenfreie Registrierungen für Teilnehmer:innen und



