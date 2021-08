BERLIN (dpa-AFX) - Das Spezialpharma-Unternehmen Medios hat im ersten Halbjahr so viel umgesetzt und verdient wie noch nie. Der Vorstand des SDax-Unternehmens erhöht deshalb ein weiteres Mal seine Jahresziele. "Wir gehen davon aus, dass sich die positive Geschäftsentwicklung auch in den kommenden Monaten fortsetzen wird", sagte Konzernchef Matthias Gärtner laut Konzernmitteilung am Montag in Berlin. Neben dem organischen Wachstum stünden auch Übernahmen weiterhin im Fokus.

An der Börse erfreute das auch die Anleger - während der Index der kleineren Werte nahezu auf der Stelle trat, legte das Medios-Papier zuletzt als einer der SDax-Favorit um mehr als 2 Prozent zu. Die gute Entwicklung des Unternehmens zeichnet sich allerdings nicht im Aktienkurs der vergangenen Monate ab - seit Jahresbeginn hat das Papier rund sechs Prozent verloren. Allerdings hatte die Aktie im vergangenen Jahr 2020, in dem sie auch in den SDax aufgestiegen war, etwas mehr als 40 Prozent an Wert hinzugewonnen.