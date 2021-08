Herr Lübbert, Biofrontera hat die Absicht bekanntgegeben, für die US-Tochter Biofrontera Inc. einen separaten Börsengang durchzuführen. Was sind die Motive dafür?

Mit dem eigenständigen Börsengang der US-Tochtergesellschaft Biofrontera Inc. kann diese ihr Wachstum flexibel und unabhängig von der Biofrontera AG finanzieren, um weiterhin erfolgreich zu wachsen.

Weshalb ist das Zeitfenster für eine solche Transaktion zurzeit günstig?

Der IPO-Markt boomt, gerade an den liquiden Börsenplätzen wie der Nasdaq. Trotz oder auch gerade wegen der Pandemie sind seit letztem Jahr enorm viele Börsengänge, vor allem in der Life Sciences-Branche, zu sehen. Ein Treiber dafür ist sicherlich die hohe Liquidität am Kapitalmarkt, die nach Anlagemöglichkeiten sucht. Deshalb sehen wir, wie viele andere Unternehmen auch, den jetztigen Zeitpunkt eines IPO als vorteilhaft.

Können Sie den Zeitplan für den IPO schon konkretisieren?

Generell sieht der formale IPO-Prozess in den USA vor, dass ein Unternehmen nach der Veröffentlichung des vorläufigen Börsenprospekts und der anschließenden zweiwöchigen sogenannten Quiet Period die Platzierungsphase beginnen kann. Diese Platzierungsphase ist mittlerweile dank virtueller Roadshows deutlich kürzer als vor der Pandemie. Konkret in unserem Fall heißt das, wir streben das IPO noch im Sommer an.

Welche Rahmenbedingungen sind für einen erfolgreichen Börsengang von Biofrontera Inc. erforderlich?

Wir sehen die Rahmenbedingungen erfüllt: Die monatlichen Umsätze in den USA haben sich erholt und waren bereits im zweiten Quartal 2021 vergleichbar mit denen vor der Pandemie. Das Umsatzwachstum in den USA ist wieder in vollem Gange. Um dieses Momentum weiter auszubauen braucht Biofrontera Inc. Wachstumskapital, das sie sich durch einen Börsengang unabhängig und flexibel an einem der größten und liquidesten Börsenplätze für Unternehmen im Biotechnologie- und Pharmasektor von branchenaffinen Investoren holen kann – ohne von den wachstumshemmenden Einschränkungen des deutschen Gesellschaftsrechts geknebelt zu werden.