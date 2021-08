Eyemaxx Real Estate AG : Korrektur: Eyemaxx erzielt im 1. Halbjahr 2020/2021 Periodengewinn von 0,8 Mio. Euro und bestätigt Prognose für das Gesamtjahr

Korrektur: Eyemaxx erzielt im 1. Halbjahr 2020/2021 Periodengewinn von 0,8 Mio. Euro und bestätigt Prognose für das Gesamtjahr

Im zweiten Absatz muss es richtig heißen: "Zudem sicherte sich Eyemaxx in Bernau bei Berlin das bislang größte deutsche Wohnbauprojekt der Firmengeschichte mit über 200 Mio. Euro Volumen." Statt "Kurz nach Ende der Berichtsperiode sicherte sich Eyemaxx zudem in Bernau bei Berlin das bislang größte deutsche Wohnbauprojekt der Firmengeschichte mit über 200 Mio. Euro Volumen."

- Konzernergebnis im 1. HJ dreht nach maßgeblich Covid-19-bedingtem Verlust im Vorjahreszeitraum mit 0,8 Mio. Euro ins Positive

- Zunehmende Normalisierung im Projektgeschäft verzeichnet

- Erfolgreiche Umsetzung der Projektpipeline

- Prognose für das Geschäftsjahr 2020/2021 bestätigt

Aschaffenburg, 30. Juli 2021 - Die Eyemaxx Real Estate AG (ISIN DE000A0V9L94, "Eyemaxx") kann über eine erfolgreiche Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2020/2021 (per 30.04.2021) berichten. Für die ersten sechs Monate weist die Gesellschaft auf Basis vorläufiger Zahlen, vorbehaltlich noch möglicher Änderungen in den Werten der noch nicht veröffentlichten Eröffnungsbilanzen des Halbjahres, deren Prüfung noch nicht abgeschlossen ist, plangemäß ein positives operatives Ergebnis aus. Im ersten Halbjahr belief sich das Konzernergebnis nach IFRS auf +0,8 Mio. Euro nach -19,6 Mio. Euro in der Vorjahresperiode. Das EBIT verbesserte sich ebenfalls deutlich von -18,1 Mio. Euro in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2019/2020 auf nun +4,2 Mio. Euro. Die Kennzahlen des Vergleichszeitraums 2019/2020 waren signifikant durch die Einflüsse der Covid-19-Pandemie sowie nicht-liquiditätswirksame Bewertungseffekte geprägt. Das Eigenkapital im Konzern stieg zum 30.04.2021 auf 44,2 Mio. Euro, verglichen mit 40,0 Mio. Euro am 30.10.2020.